(Di sabato 25 marzo 2023) Ilvince agevolmente contro la Svezia, 3-0 il risultato finale. Romeluè stato l’uomo decisivo con una tripletta importante per la fiducia. Il calciatore ha pubblicato un video su Instagram con ilfirmato dai suoi compagni.– Romelutorna a sorridere dopo mesi bui. Il calciatore dell’Inter ha siglato una tripletta con il suonella sfida contro la Svezia di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante ha pubblicato un video su Instagram con Johan Bakayoko, facendo vedere ilfirmato dai compagni che si porterà a. L’Inter ora può sperare di ritrovare la sua punta di diamante con la maglia nerazzurra. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : FOTO – Lukaku, ritrovato il sorriso con il Belgio. Pallone a casa - - pazzalaz : @solonapoli11 @max_aIIegri @tripletemainb È tutto bellissimo: si lamenta della mano di Lukaku su Chiellini e mette… - AlbOr_EsSence : Bremer si divora Lukaku ed esulta: «Il derby d’Italia è nostro» – FOTO - dome19641 : @_Linerazzurraaa Colpa di questo in foto anche stasera? E quando diamo la colpa ai vari Barella, Lukaku, Lautaro?… - alvarosburato : RT @pippoenjoyer: @alvarosburato @_alessandra27_ Perché hai messo la foto di Lukaku? -

Correa è in uscita e suc'è un punto di domanda che dipende dal finale di stagione e ... FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %srimanenti Nazionale Dall'hockey su prato a Totti: chi è Mateo ...invece a dir la verità il Mondiale lo ha compromesso con gli infortuni a Milano e poi, ... FOTOGALLERY ©LaPresse %srimanenti la lista I convocati di Serie A squadra per squadra La Serie ......- campionato di calcio serie A / Inter - Torino /Daniele Buffa/Image Sport nella: ... che all'Inter è costato 30 milioni (più bonus) nell'estate dell'addio a. Una scelta caldeggiata ...

FOTO – Lukaku, ritrovato il sorriso con il Belgio. Pallone a casa Inter-News.it

Vocegiallorossa.it foto di www.imagephotoagency.it Leggo fa il punto sul futuro di Tammy Abraham. L'attaccante inglese sta vivendo una stagione difficile e non è da escludere una sua cessione la pross ...Continuano l'altalena di emozioni in casa Inter: dopo la grande qualificazione ai quarti di finale (12 anni dall'ultima volta)seppur soffrendo, in ...