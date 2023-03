FOTO – Lukaku dopo tripletta | «Belgio | una nuova era è iniziata»

Leggi su inter-news

(Di sabato 25 marzo 2023) Romeluesultalasegnata nel corso del match tra la Svezia e il “suo”, partita valida per le qualificazioni agli Europei.ERA – Romeluha pubblicato un nuovo postla vittoria del “suo”in casa della Svezia ieri sera. L’attaccante dell’Inter è stato autore di una, decisiva per la vittoria della sua Nazionale. A seguire il messaggio e lapubblicati dal centravanti in un recente post su Instagram. “Unaera è. Grande prestazione di tutta la squadra“. Romelu– InstagramFonte: Instagram RomeluInter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...