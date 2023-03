(Di sabato 25 marzo 2023) Lisa, centrocampista e capitana dell’, ha pubblicato un post in vista del match con la Juventus, seconda giornata della. POST – L’scenderà in campo in casa contro la Juventusoggi alle ore 14.30. Ebbene, in vista di questo match, valido per la seconda giornata della, Lisa, centrocampista e capitana della squadra nerazzurra, ha pubblicato un post su Instagram con questo messaggio e questa. “Ready @“. Lisa– InstagramFonte: Instagram Lisa-News - ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : FOTO - Inter Women, Alborghetti pronta per la Poule Scudetto - - internewsit : FOTO - Lukaku dopo tripletta: «Belgio, una nuova era è iniziata» - - infoitsport : FOTO - Inter radunata ad Appiano Gentile, Mkhitaryan lavora duro! - AlessandraTren7 : RT @sveltotalks: Inter-Juve in una foto, vi portiamo sempre a spasso merde #FinoAllaFineForzaJuventus #InterJuve #FORZAJUVE #Allegri #Vlaho… - internewsit : FOTO – Carboni entusiasta con Messi: «Vivendo un sogno» - -

... tornerà in campo in questa stagione Se lo avesse preso a gennaio, il Psg non avrebbe potuto contare su di lui Db Milano 01/10/2022 - campionato di calcio serie A /- Roma /Daniele Buffa/...... frena il Milan battuto a Udine per 3 a 1, la Juve vince per 1 a 0 a Milano contro l', frena ...dal sito web del Cremlino by wikicommonsL'exha approfittato per fare un giro in centro in città, passando anche dai Quartieri Spagnoli nei pressi dei cartonati dei giocatori del Napoli. Clicca suallegate per vedere: ...

Le immagini dell'allenamento odierno dell'Inter ad Appiano Gentile - FOTO Inter News 24

Mulattieri, attaccante dell'Inter in prestito al Frosinone, firma una doppietta nel match amichevole. Tutti i voti degli azzurrini di Nicolato a firma di Alessia Scurati ...Non c'è il campionato ma le cose di cui parlare relativamente all'Inter, davvero non mancano ... Unico responsabile dei contenuti (testi, foto, video e grafiche) è Geo Editrice S.r.l.; per ogni ...