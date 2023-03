FOTO – Darmian si candida ad una maglia da titolare in Italia-Malta (Di sabato 25 marzo 2023) Matteo Darmian è stato convocato dal CT Mancini per gli impegni della Nazionale e potrebbe trovare spazio nel match contro Malta CHANCE – Con una FOTO pubblicata nelle storie di Instagram, Matteo Darmian ha pubblicizzato il prossimo impegno della Nazionale Italiana, ovvero il match contro Malta di domani sera. Il numero 36 nerazzurro potrebbe trovare spazio nel match di domani sera. Ecco la FOTO pubblicata dall’esterno nerazzurro su Instagram. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati Leggi su inter-news (Di sabato 25 marzo 2023) Matteoè stato convocato dal CT Mancini per gli impegni della Nazionale e potrebbe trovare spazio nel match controCHANCE – Con unapubblicata nelle storie di Instagram, Matteoha pubblicizzato il prossimo impegno della Nazionalena, ovvero il match controdi domani sera. Il numero 36 nerazzurro potrebbe trovare spazio nel match di domani sera. Ecco lapubblicata dall’esterno nerazzurro su Instagram. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : FOTO - Darmian si candida ad una maglia da titolare in Italia-Malta - - DanielsH796 : RT @Turin_Rossonero: @DanielsH796 Perché su un arrosticino non ci metti la foto di Darmian? Interista di merda fai outing - Turin_Rossonero : @DanielsH796 Perché su un arrosticino non ci metti la foto di Darmian? Interista di merda fai outing - infoitcultura : FOTO – L’Inter festeggia Darmian e un traguardo importante! - internewsit : FOTO - L'Inter festeggia Darmian e un traguardo importante! - -