Fosse Ardeatine | Sallusti con Meloni | “Le vittime erano italiani | i partigiani facciano mea culpa”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 25 marzo 2023) Molti giornali, questa mattina, si esercitano in lezioncine di storia a Giorgiasu quella che sembrava invece una banalità, per quanto pesantissima, espressa ieri dal premier nella ricorrenza della strage delle. Ovvero, che ledella rappresaglia nazista per l’attentato deia via Rasellain primis. “Onore ai 335massacrati nell’eccidio delle”, aveva detto ieri la, frase che a “Repubblica“, “La Stampa” e agli altri organi della sinistra ormai in servizio permanente, è apparsa offensiva, anzi, “revisionista”, come si nota dalle prime pagine di oggi., ...