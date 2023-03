Fosse Ardeatine | la partigiana contro Giorgia Meloni | «La destra italiana fatica ancora a fare i conti con il fascismo»

Leggi su open.online

(Di sabato 25 marzo 2023) Iole Mancini ha 103 anni. Fu detenuta danella prigione di via Tasso. Suo marito Ernesto Borghesi le chiese dillare l’ora esatta del passaggio del battaglione Bozen a via Rasella. Dell’epoca, spiega oggi in un’intervista a Repubblica, ricorda che i tedeschi cantavano, ma non sapeva chein preparazione un attentato: «Non mi fu detto. Il giorno dell’attentato Ernesto mi disse soltanto di non uscire di casa. Meno si parlava e meglio era. I Gap, i Gruppi di azione patriottica, erano organizzati per piccole cellule, a compartimenti stagni». Nel colloquio con Concetto Vecchio Mancini dice che via Rasella fu «una risposta alla violenza dei tedeschi a Roma: retate, torture, rastrellamenti.tutto questo scesero in campo spontaneamente i partigiani». La li-ber-tà E soprattutto, la ...