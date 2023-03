Forza Italia è una polveriera, Ronzulli e Cattaneo verso lo sfratto (Di sabato 25 marzo 2023) Malgrado le rassicurazioni, continuano a rincorrersi le voci su presunte tensioni in Forza Italia dove sarebbe in corso una lotta interna per il potere. A scontrarsi è come sempre l’ala governista degli azzurri, al cui vertice c’è Marta Fascina che da compagna di Silvio Berlusconi è sempre più al centro del partito, e l’ala dei cosiddetti falchi capitanati da Licia Ronzulli. Una resa dei conti, con i primi che starebbero spingendo per uno strappo totale con tanto di richiesta di sostituzione dei capogruppo Ronzulli e Alessandro Cattaneo, che tutti provano a smentire con sempre maggiore difficoltà. A lasciar intendere che non si tratti soltanto di invenzioni giornalistiche è il deputato forzista, Flavio Tosi, che ospite di Un giorno da Pecora su Rai Radio 1 ha dichiarato che “in Forza ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 25 marzo 2023) Malgrado le rassicurazioni, continuano a rincorrersi le voci su presunte tensioni indove sarebbe in corso una lotta interna per il potere. A scontrarsi è come sempre l’ala governista degli azzurri, al cui vertice c’è Marta Fascina che da compagna di Silvio Berlusconi è sempre più al centro del partito, e l’ala dei cosiddetti falchi capitanati da Licia. Una resa dei conti, con i primi che starebbero spingendo per uno strappo totale con tanto di richiesta di sostituzione dei capogruppoe Alessandro, che tutti provano a smentire con sempre maggiore difficoltà. A lasciar intendere che non si tratti soltanto di invenzioni giornalistiche è il deputato forzista, Flavio Tosi, che ospite di Un giorno da Pecora su Rai Radio 1 ha dichiarato che “in...

