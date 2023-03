Forza Italia | Alessandro Sorte è il nuovo coordinatore regionale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaellapaita : Togliere i bambini alle madri detenute, evocare Bibbiano… Cirielli parla come i grillini. Solidarietà a Forza Itali… - ultimora_pol : #Lombardia ?? Licia #Ronzulli rimossa dal ruolo di coordinatore di Forza Italia in Lombardia @ultimora_pol - ultimora_pol : A #Massa Italia Viva appoggia Enzo Ricci, candidato del Pd, mentre #Azione sostiene Francesco Persiani, sindaco usc… - MenegazziMarina : RT @ultimora_pol: #Lombardia ?? Licia #Ronzulli rimossa dal ruolo di coordinatore di Forza Italia in Lombardia @ultimora_pol - alessiobar4 : RT @BalleriniPaola: #opzionedona #ilCODSnondemorde #ilCODSnonsiarrende @MEF_GOV Ministro Giorgetti @MinLavoro Ministra Calderone @w_rizz… -

... la presidente eletta della Belarus in esilio a Vilnius, lancia un appello all'e all'Europa ...di vivere nel Paese democratico che hanno scelto nel 2020 e che gli è stato portato via con la...In compenso, agli uomini di Kyjiv sono arrivate le rassicurazioni didopo le intemerate di Berlusconi su Putin. Nell'anniversario dell'invasione le delegazioni di Fratelli d'e ...Inflation is a wealth tax The meeting with the Prime Minister, requested by the League and, ended in tar and feathers. The two leaders... The De Profundis of the Russian economy Putin's ...

Tramonta l’era Ronzulli in Lombardia. Sostituito Cattaneo come capogruppo Alessandro Cattaneo non è più il capogruppo di Forza Italia alla Camera. Al suo posto torna Paolo Barelli, ritenuto vicino ad ...Fratelli d’Italia e Forza Italia infatti puntano su Matteo Amori e la moral suasion sulla Lega è già in atto da tempo. E il diretto interessato Intanto si è preso 48 ore di riflessione. «Dopo aver ...