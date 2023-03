Fortunato: “Il mercato del Milan poteva essere migliore” (Di sabato 25 marzo 2023) L'ex calciatore Daniele Fortunato ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al mercato del Milan, non ritenuto da lui all'altezza Leggi su pianetamilan (Di sabato 25 marzo 2023) L'ex calciatore Danieleha rilasciato alcune dichiarazioni in merito aldel, non ritenuto da lui all'altezza

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : Fortunato: “Il mercato del @acmilan poteva essere migliore” #SempreMilan #ACMilan #Milan - Milannews24_com : #Fortunato sicuro ??? 'Ecco cos'è stato il mercato estivo del #Milan' ???? - infoitsport : Fortunato: 'Giudizio non positivo sul mercato estivo del Milan' - milansette : Fortunato: 'Giudizio non positivo sul mercato estivo del Milan' - sportli26181512 : Fortunato: 'Giudizio non positivo sul mercato estivo del Milan': Il campionato visto da Daniele Fortunato, ex centr… -