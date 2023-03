Formula E | risultati e classifica E-Prix Brasile 2023 | ordine di arrivo | trionfa Evans

Leggi su sportface

(Di sabato 25 marzo 2023) Mitchvince l’E-deldiE disputato sul circuito di San Paolo: ecco i, l’die ladi questo terzo appuntamento stagionale per quanto riguarda le auto elettriche. Una gara che fila via liscia, ma con una lotta serrata per la vittoria. E’ Vandoorne a scattare dalla pole, ma la sua DS Penske, così come quella di Vergne, non tengono il ritmo delle due Jaguar e di un ottimo Nick Cassidy, che nel finale subisce il sorpasso di Mitchche va così ad aggiudicarsi la vittoria in un derby tutto oceanico. A salire sul terzo gradino del podio, invece, è Bird. Quarto posto per Da Costa, quindi come detto Vergne e Vandoorne, poi Wehrlein e Hughes a chiudere la ...