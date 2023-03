Formula E - ePrix San Paolo | Evans batte in volata Cassidy e Bird

(Di sabato 25 marzo 2023) La prima gara diE disputata in Brasile ha visto l'affermazione delle Jaguar, che hanno conquistato conil primo e il terzo gradino del podio, lasciando ae alla Envision Racing la seconda posizione, dopo un finale combattuto fino all'ultima curva. La gara, che ha visto scendere in pista in due occasioni la safety car (per gli stop delle vetture di Fenestraz e Dennis, urtato da Ticktum, e che pertanto è stata allungata di quattro giri), si è decisa nelle ultime tornate, dopo che il poleman Vandoorne non era riuscito a mantenere a lungo la posizione conquistata nelle qualifiche. Pista veloce. A Sanmolto si è giocato sulla gestione dell'energia: la lunghezza dei rettilinei ha comportato forti consumi, al punto che le vetture nelle prime posizioni hanno chiuso con lo 0% ...

... laE 'prende fiato' prima di tornare in pista tra un mese. Dopo una serie di gare fuori dal Vecchio Continente , la categoria di monoposto 100% elettriche farà il suo ritorno in Europa nella ...San Paolo del Brasile 2023: Antonio Felix Da Costa (Porsche) - Foto: FiaE VEDI ANCHEE,San Paolo 2023: Vandoorne fa sua la pole, male Wehrlein...La prima gara diE disputata in Brasile ha visto l'affermazione delle Jaguar, che hanno conquistato con Evans ... la classifica finale dell'di San Paolo potrebbe essere dunque ancora ...

Reigning champion and DS PENSKE driver Stoffel Vandoorne became the ninth different Julius Baer Pole Position holder in nine races ahead of the inaugural Julius Baer Sao Paulo E-Prix - the first for ...Con un sorpasso spettacolare al quartultimo giro, il pilota neozalandese balla la samba sul gradino più alto del Brasile, davanti a Cassidy e Bird. Ancora dolori per le due Maserati ...