Formula E, E-Prix Brasile 2023 qualifiche e gara oggi in tv: canale, orario e diretta streaming (Di sabato 25 marzo 2023) Le qualifiche e la gara dell'E-Prix del Brasile 2023 a San Paolo di Formula E saranno visibili oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Nel paese verdeoro torna l'appuntamento con le vetture elettriche e sabato 25 marzo si torna in pista per qualifiche, col solito format a eliminazione diretta per decretare la pole, e poi la gara che assegna i punti. Alle ore 13.40 le qualifiche saranno in diretta su Sportmediaset.it, Discovery+, Sky Sport Arena e Now Tv, mentre alle ore 18 la gara sarà in diretta su Mediaset canale 20, Sportmediaset.it,

