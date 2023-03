Formula 1, Monza rischia grosso nel prossimo futuro: “Siamo al limite” (Di sabato 25 marzo 2023) Acceso, forse definitivamente, il campanello d’allarme per il futuro dell’Autodromo di Monza nel campionato di Formula 1. I costi di gestione dell’impianto sono tanti e Aci non riesce più a coprire tutte le perdite derivanti dalla famosa pista, chiamata “il tempio della velocità”, che dovrebbe essere rinnovata nelle strutture per convincere il Circus della F1 a mantenere in calendario, nei prossimi anni, il circuito. Un problema che sarà amplificato dalle richieste in arrivo da America, Asia e Africa. Formula 1, l’Autodromo di Monza è in bilico nel prossimo futuro dell’automobilismo “Noi dobbiamo stare al passo con la Formula 1: abbiamo di fronte una sfida, che è quella di andare oltre il 2025 – ha commentato il presidente di Aci, Angelo Sticchi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 marzo 2023) Acceso, forse definitivamente, il campanello d’allarme per ildell’Autodromo dinel campionato di1. I costi di gestione dell’impianto sono tanti e Aci non riesce più a coprire tutte le perdite derivanti dalla famosa pista, chiamata “il tempio della velocità”, che dovrebbe essere rinnovata nelle strutture per convincere il Circus della F1 a mantenere in calendario, nei prossimi anni, il circuito. Un problema che sarà amplificato dalle richieste in arrivo da America, Asia e Africa.1, l’Autodromo diè in bilico neldell’automobilismo “Noi dobbiamo stare al passo con la1: abbiamo di fronte una sfida, che è quella di andare oltre il 2025 – ha commentato il presidente di Aci, Angelo Sticchi ...

