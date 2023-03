Formazione PA 2023, nuovo decreto Zangrillo: come accedere ai corsi incentivati ai fini di premi e carriera (Di sabato 25 marzo 2023) Formazione PA 2023, nuovo decreto Zangrillo: ecco come accedere ai corsi incentivati che avranno peso ai fini della valutazione personale, dei premi e dell’avanzamento di carriera. Insieme al provvedimento, Paolo Zangrillo ha lanciato ufficialmente la piattaforma Syllabus che servirà ai dipendenti del pubblico impiego per seguire i corsi di Formazione. Il decreto fissa anche gli ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 25 marzo 2023)PA: eccoaiche avranno peso aidella valutazione personale, deie dell’avanzamento di. Insieme al provvedimento, Paoloha lanciato ufficialmente la piattaforma Syllabus che servirà ai dipendenti del pubblico impiego per seguire idi. Ilfissa anche gli ... TAG24.

