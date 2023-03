Fontecchio da record, 26 punti nel ko di Utah coi Bucks (Di sabato 25 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Un Simone Fontecchio in grande spolvero non basta a Utah per frenare Milwaukee nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Inserito nel quintetto titolare per la terza volta da coach Hardy, la 27enne ala piccola pescarese ripaga la fiducia con una grande prestazione, corredata da 26 punti (e 2 rimbalzi) in 26 minuti complessivi di impiego. Un bottino importante che però non riesce ad arginare l'impatto dei Bucks, che violano il parquet della Vivint Smart Home Arena di Salt Lake City, superando i Jazz per 144-116. L'azzurro, top-scorer dell'incontro di fronte a oltre 18mila spettatori, ritocca così il primato personale in termini di score stabilito a Miami (23 punti) nemmeno due settimane fa. L'assenza di Lauri Markkanen lascia dunque più spazio all'abruzzese, che tira con ... Leggi su iltempo (Di sabato 25 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Un Simonein grande spolvero non basta aper frenare Milwaukee nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Inserito nel quintetto titolare per la terza volta da coach Hardy, la 27enne ala piccola pescarese ripaga la fiducia con una grande prestazione, corredata da 26(e 2 rimbalzi) in 26 minuti complessivi di impiego. Un bottino importante che però non riesce ad arginare l'impatto dei, che violano il parquet della Vivint Smart Home Arena di Salt Lake City, superando i Jazz per 144-116. L'azzurro, top-scorer dell'incontro di fronte a oltre 18mila spettatori, ritocca così il primato personale in termini di score stabilito a Miami (23) nemmeno due settimane fa. L'assenza di Lauri Markkanen lascia dunque più spazio all'abruzzese, che tira con ...

