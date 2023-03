Fontecchio 26! Ma coi Bucks non basta. Poole e Curry stendono Phila. Corrono i Lakers...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Una notte da ricordare per Simone Fontecchio. Il cestista azzurro arriva al massimo di punti segnati in carriera - vivereitalia : Fontecchio da record, 26 punti nel ko di Utah coi Bucks - blogsicilia : #notizie #sicilia Fontecchio da record, 26 punti nel ko di Utah coi Bucks - - blogsicilia : #notizie #sicilia Fontecchio da record, 26 punti nel ko di Utah coi Bucks - - Eurosport_IT : NUOVO CAREER HIGH PER FONTECCHIO ???? Simone ha realizzato 26 punti in 25 minuti #NBA | #Basket | #Fontecchio -

Simone Fontecchio in grande spolvero non basta a Utah per frenare Milwaukee nella notte italiana della NBA. I Jazz perdono in casa per 144-116, con l'azzurro schierato nel quintetto titolare che ripaga la fiducia con una grande prestazione, corredata da 26 punti (e 2 rimbalzi) in 25 minuti complessivi di impiego. Un bottino che rappresenta il massimo stagionale per la 27enne ala piccola pescarese.

ROMA (ITALPRESS) – Un Simone Fontecchio in grande spolvero non basta a Utah per ... la 27enne ala piccola pescarese ripaga la fiducia con una grande prestazione, corredata da 26 punti (e 2 rimbalzi) ...Un super Simone Fontecchio non basta a Utah per vincere contro Milwaukee. I Jazz perdono in casa per 144-116. L'azzurro, schierato nel quintetto titolare, firma un career-high da 26 punti, cui ...