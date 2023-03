Eccellenza: oggi l'anticipo (ore 14,30) tra squadre con obiettivi diversi. Fani si affida a bomber Falomi, ma occhio anche a ...Eccellenza: oggi l'anticipo (ore 14,30) tra squadre con obiettivi diversi. Fani si affida a bomber Falomi, ma occhio anche a ...

Foiano-Castiglionese, derby da cuori forti LA NAZIONE

"Tutti a Foiano". I tifosi della Castiglionese non hanno usato giri di parole per il derby di questo pomeriggio (ore 14,30), pronto a chiamare il pubblico delle grande occasioni sugli spalti dello ...Alle 14.30, oltre a Lastrigiana-Firenze Ovest si gioca anche Nuova Foiano-Castiglionese (arbitro Scarano di Seregno), altro antipasto della 14ª giornata di ritorno. Per quanto concerne le squadre ...