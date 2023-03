Fluida | femminile | sensuale | ecco come abbinarla alla perfezione questa primavera

Leggi su amica

(Di sabato 25 marzo 2023) Quando si esaminano le tendenze della2023 lanciate dalle sfilate e che dilagano anche nello street style non c’è dubbio di una cosa. La longuette Anni 90 è tornata. Esattamenteera quando la indossavano le it girl del tempo, da Gwyneth Paltrow a Kate Moss, da Carolyn Bessette a Jennifer Aniston. La cosa non stupisce. Tra le gonne, infatti, è una delle più versatili e intramontabili. Capace di adattarsi ai diversi momenti della giornata e alle occasioni più disparate. E non può mancare nell’armadio, non solo distagione. Kate Moss e Christy Turlington negli Anni 90 con le loro longuette d’ordinanza tra una sfilata e l’altra. Nei gloriosi Nineties era impossibile non vederegonna midi indossata dalle top model o dalle attrici più in vista. Si trattava quasi di una divisa, un capo simbolo ...