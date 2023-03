Flavia Vento esulta: “Festeggio 10 anni di castità”. I social si scatenano: “Ora capisco perché vedi gli alieni” (Di sabato 25 marzo 2023) Flavia Vento festeggia i suoi primi 10 anni anni di castità e, immancabilmente, sui social si scatena l’ironia. È diventato infatti virale questo tweet pubblicato nelle scorse ore dalla showgirl che ha deciso di condividere con i suoi follower l’importante traguardo: “Festeggio 10 anni di castità. Evviva”, ha scritto pubblicando una sua foto sorridente e accompagnando il tutto con dei fiocchi rosa. Un entusiasmo che, però, non ha incassato il sostegno del popolo del web: “Pensa come festeggiano gli uomini che se la sono scampata”, si legge tra i commenti. E ancora: “Contenta tu…”, “Continua così, Flavie’! Che tra un po’, te fanno santa”, “Ah, mi spiego tante cose”, “Ora capisco perché ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023)festeggia i suoi primi 10die, immancabilmente, suisi scatena l’ironia. È diventato infatti virale questo tweet pubblicato nelle scorse ore dalla showgirl che ha deciso di condividere con i suoi follower l’importante traguardo: “10di. Evviva”, ha scritto pubblicando una sua foto sorridente e accompagnando il tutto con dei fiocchi rosa. Un entusiasmo che, però, non ha incassato il sostegno del popolo del web: “Pensa come festeggiano gli uomini che se la sono scampata”, si legge tra i commenti. E ancora: “Contenta tu…”, “Continua così, Flavie’! Che tra un po’, te fanno santa”, “Ah, mi spiego tante cose”, “Ora...

