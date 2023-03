Flavia Vento annuncia: “Festeggio 10 anni di castità”. L’ironia sui social (Di sabato 25 marzo 2023) Non è certo nuova a messaggi che strappano un sorriso Flavia Vento. Senza tanti giri di parole, ha annunciato sui social di festeggiare 10 anni di castità. “Evviva”, ha esultato, corredando il commento da fiori rosa. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha prontamente commentato: “E ci credo…”. Con questo tweet Flavia Vento ha dunque svelato di non avere momenti di intimità con un uomo da anni. Un post che non poteva non suscitare commenti ironici e reazioni di vario tipo da parte degli utenti. “Pensa come festeggiano gli uomini che se la sono scampata”, scrive qualcuno. “Contenta tu”, aggiunge un altro. “Continua così , Flavie’! Che tra un po’, te fanno santa”, ironizza un utente. “Ora capisco perché vedi gli alieni”, si legge ancora ... Leggi su tpi (Di sabato 25 marzo 2023) Non è certo nuova a messaggi che strappano un sorriso. Senza tanti giri di parole, hato suidi festeggiare 10di. “Evviva”, ha esultato, corredando il commento da fiori rosa. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha prontamente commentato: “E ci credo…”. Con questo tweetha dunque svelato di non avere momenti di intimità con un uomo da. Un post che non poteva non suscitare commenti ironici e reazioni di vario tipo da parte degli utenti. “Pensa come festeggiano gli uomini che se la sono scampata”, scrive qualcuno. “Contenta tu”, aggiunge un altro. “Continua così , Flavie’! Che tra un po’, te fanno santa”, ironizza un utente. “Ora capisco perché vedi gli alieni”, si legge ancora ...

