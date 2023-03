Fiorentina | tegola Sirigu | lesione del tendine d’Achille

(Di sabato 25 marzo 2023) Salvatore, portiere della, ha riportato unadeldella gamba sinistra. Ecco il bollettino Salvatore, portiere della, ha riportato unadeldella gamba sinistra dopo l’amichevole andata in scena oggi al Franchi a porte chiuse. Ecco il bollettino. REPORT – ACFcomunica che, nel corso dell’allenamento odierno, in un’azione di gioco, il calciatore Salvatoreha riportato ladeldella gamba sinistra. Nei prossimi giorni verrà sottoposto a visita specialistica per programmare l’intervento chirurgico ...

Salvatore Sirigu, portiere della Fiorentina, ha riportato una lesione del tendine d’Achille della gamba sinistra dopo l’amichevole andata in scena oggi al Franchi a porte chiuse. Ecco il bollettino.Brutta tegola per Salvatore Sirigu e pessime notizie per i tifosi della Fiorentina. Oggi il portiere viola riceve si è rotto il tendine d’Achille nel corso di una partitella di allenamento allo stadio ...