Fiorentina: Sirigu si infortuna alla caviglia in amichevole. Esce in barella (Di sabato 25 marzo 2023) Il portiere Viola ha preso una storta che ha messo fuori uso la caviglia ed è stato trasportato fuori campo in barella e poi con l'ambulanza al Centro sportivo Leggi su firenzepost (Di sabato 25 marzo 2023) Il portiere Viola ha preso una storta che ha messo fuori uso laed è stato trasportato fuori campo ine poi con l'ambulanza al Centro sportivo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Fiorentina, grave infortunio per #Sirigu: rottura del tendine d'achille - infoitsport : FIORENTINA: INFORTUNIO ALLA CAVIGLIA PER SIRIGU - infoitsport : Fiorentina, grave infortunio in amichevole per Sirigu - infoitsport : Fiorentina, Sirigu si fa male alla caviglia. Le news sull'infortunio - infoitsport : Fiorentina, paura Sirigu: grave infortunio, esce in ambulanza -