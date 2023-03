Fiorentina, si ferma Sirigu: problema in allenamento, va in ospedale. Le condizioni... (Di sabato 25 marzo 2023) Salvatore Sirigu si è fatto male nel corso dell'allenamento congiunto della Fiorentina con il Seravezza Pozzi, squadra di Serie D.... Leggi su calciomercato (Di sabato 25 marzo 2023) Salvatoresi è fatto male nel corso dell'congiunto dellacon il Seravezza Pozzi, squadra di Serie D....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Fiorentina, si ferma Sirigu: problema in allenamento, va in ospedale. Le condizioni...: Salvatore Sirigu si è fatto… - Fiorentinanews : Nuovi problemi per l'#Inter in vista della #Fiorentina? Un attaccante nerazzurro si ferma in Nazionale per infortun… - Daniele20052013 : #Fiorentina. Un virus ferma #Jovic: l’attaccante costretto al riposo per alcuni giorni - uslivorno1915 : La Nuova Arlecchino non si ferma più! Una vittoria, un pareggio e primo posto nel campionato @figcdcps ???????? Siena-… - Fiorentinanews : La Gazzetta dello Sport: La #Fiorentina non si ferma più...anche quando gioca a scartamento ridotto -