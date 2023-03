Fiorentina, rottura del tendine d’Achille per Salvatore Sirigu: stagione finita (Di sabato 25 marzo 2023) Brutte notizie in casa Fiorentina. Vincenzo Italiano dovrà rinunciare per il resto della stagione a Salvatore Sirigu, infortunatosi quest’oggi durante un’amichevole contro il Serravazza allo stadio Franchi. Per provare ad evitare un calcio d’angolo, il calciatore si è accasciato a terra ed è dovuto uscire in barella. Trasportato all’ospedale di Careggi per gli accertamenti, il portiere campione d’Europa nel 2021 ha riportato la lesione del tendine d’Achille della gamba sinistra. La Fiorentina ha comunicato nella propria nota stampa che Sirigu verrà sottoposto ad una visita specialistica per programmare l’intervento chirurgico. Una brutta botta quindi per la Fiorentina, che perde dunque il proprio portiere di riserva. Alle spalle di ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) Brutte notizie in casa. Vincenzo Italiano dovrà rinunciare per il resto della, infortunatosi quest’oggi durante un’amichevole contro il Serravazza allo stadio Franchi. Per provare ad evitare un calcio d’angolo, il calciatore si è accasciato a terra ed è dovuto uscire in barella. Trasportato all’ospedale di Careggi per gli accertamenti, il portiere campione d’Europa nel 2021 ha riportato la lesione deldella gamba sinistra. Laha comunicato nella propria nota stampa cheverrà sottoposto ad una visita specialistica per programmare l’intervento chirurgico. Una brutta botta quindi per la, che perde dunque il proprio portiere di riserva. Alle spalle di ...

