Fiorentina, Nardella incontra Commisso a New York

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha pubblicato una foto insieme al patron della Fiorentina, Rocco Commisso, presso l'Università di New York. "Una bellissima visita del Campus della Columbia University accompagnato da Rocco Commisso, uno dei più importanti sostenitori di questa università", ha scritto il primo cittadino sui propri canali social. SportFace.

