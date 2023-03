Fiorentina, grave infortunio a Sirigu: lungo stop per il portiere (Di sabato 25 marzo 2023) Gravissimo infortunio e lungo stop per Salvatore Sirigu. Il 36enne portiere della Fiorentina si è infortunato nel corso dell'allenamento di oggi riportando una lesione al tendine d'Achille: l'estremo ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 25 marzo 2023) Gravissimoper Salvatore. Il 36ennedellasi è infortunato nel corso dell'allenamento di oggi riportando una lesione al tendine d'Achille: l'estremo ...

