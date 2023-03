Fiorentina, grave infortunio a Sirigu: lungo stop per il portiere (Di sabato 25 marzo 2023) (Adnkronos) – Gravissimo infortunio e lungo stop per Salvatore Sirigu. Il 36enne portiere della Fiorentina si è infortunato nel corso dell’allenamento di oggi riportando una lesione al tendine d’Achille: l’estremo difensore dovrà sottoporsi ad un’operazione e affrontare una lunga riabilitazione. “ACF Fiorentina comunica che, nel corso dell’allenamento odierno, in un’azione di gioco, il calciatore Salvatore Sirigu ha riportato la lesione del tendine d’Achille della gamba sinistra. Nei prossimi giorni verrà sottoposto a visita specialistica per programmare l’intervento chirurgico correttivo”, rende noto la Fiorentina. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 marzo 2023) (Adnkronos) – Gravissimoper Salvatore. Il 36ennedellasi è infortunato nel corso dell’allenamento di oggi riportando una lesione al tendine d’Achille: l’estremo difensore dovrà sottoporsi ad un’operazione e affrontare una lunga riabilitazione. “ACFcomunica che, nel corso dell’allenamento odierno, in un’azione di gioco, il calciatore Salvatoreha riportato la lesione del tendine d’Achille della gamba sinistra. Nei prossimi giorni verrà sottoposto a visita specialistica per programmare l’intervento chirurgico correttivo”, rende noto la. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

