Fiorello | Meloni e la morale “doppiopesista”

(Di sabato 25 marzo 2023) Tutte le cronache portano alla Rai. Anche quelle delle ultime ore, non solo riferite al cambio al vertice, ma agli spunti offerti dai programmi e dai loro contenuti. E per una volta che qualcosa di divertente e ben fatto raggiunge il pubblico intero, ecco sollevarsi quella parte di quella sua parte "perbenista" pronta a fare osservazioni che sanno tanto di doppiopesismo. Il "nuovo" fenomeno dell'offerta del servizio pubblico di oggi è un artista che, in realtà, rappresenta uno dei suoi principali simboli già da "ieri". Con il suo Viva Rai2torna a far parlare non solo di sé, ma della tv. Ovvero fa parlare la tv, con la solita ironia, che oscilla tra semplicità e sofisticatezza, sempre con gli stessi ottimi esiti. E soprattutto fa parlare "di" tv, grazie al divertimento che assicura al pubblico più tradizionale del mezzo, quello adulto, sino a quello dei più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : #Fiorello finge di parlare con una imitatrice di #sinistra della #Meloni, ma dall’altra parte del telefono c’è il P… - elio_vito : Stasera prima il @Tg1Rai manda in onda la telefonata di Meloni con Fiorello, poi nei cinque minuti da Vespa, che ha… - VincenzoFloris : RT @e_cavagna: 'Fiorello giullare della Meloni': il veleno di Luttazzi contro la telefonata del premier a 'Viva Rai 2' - Secolo d'Italia ht… - tempoweb : #Fiorello, Giorgia #Meloni e la morale “doppiopesista” #vivarai2 #rai2 #tv #25marzo #iltempoquotidiano… - e_cavagna : 'Fiorello giullare della Meloni': il veleno di Luttazzi contro la telefonata del premier a 'Viva Rai 2' - Secolo d'… -

... Nicola Fratoianni: 'No presidente: 335 persone non furono trucidate dai nazifascisti alle ... "Lui a Sanremo e Amadeus..."a valanga su Pino Insegno, bomba RaiSulla scia di Giorgia- prima un sorriso davia radio, poi i crucci dalla Von Der Leyen - la segretaria del Pd sbarca a Bruxelles. Si palesa in gessato, opinioni e inglese ......che ha scatenato voci e speculazioni è l'incontro a Palazzo Chigi tra la premier Giorgiae ...scatenato: "Evadono le tasse". E a Viva Rai 2 irrompono i finanzieri Retroscena che non sono ...

Fiorello parla con Meloni ma finge di chiamare una sua imitatrice. Per chi voti: “Voto a sinistra” RaiNews

È il caso del sipario tra Fiorello e (l’imitatrice di) Giorgia Meloni. Una gag che, ai più, ha strappato ovviamente sorrisi. Per qualcun altro è stata l’occasione e lo stimolo per avviare riflessioni, ...Nel corso delle ultime ore il celebre showman Rosario Fiorello è finito al centro di una grossa polemica per il modo in cui si è relazionato telefonicamente con Giorgia Meloni, Presidente del ...