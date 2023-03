Fiorella Mannoia, maestra concertatrice della Notte della Taranta 2023: “Racconteremo le storie di donne, lavoro, abuso e sfruttamento” (Di sabato 25 marzo 2023) Dopo il successo dello scorso anno con duecentomila presenze a Melpignano, si rinnova il 26 agosto l’appuntamento con La Notte della Taranta. Se lo scorso anno il maestro concertatore è stato il produttore e musicista Dardust, quest’anno il ruolo sarà ricoperto da Fiorella Mannoia. L’artista ha già partecipato come ospite speciale nel 2016 ed è la quarta donna, dopo Carmen Consoli, Andrea Mirò e Madame, a dirigere il grande evento live dell’estate pugliese. La maestra concertatrice porterà sul palco di Melpignano le storie delle donne protagoniste dei canti di lavoro, di protesta e d’amore della tradizione popolare salentina. Al suo fianco il produttore musicale e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Dopo il successo dello scorso anno con duecentomila presenze a Melpignano, si rinnova il 26 agosto l’appuntamento con La. Se lo scorso anno il maestro concertatore è stato il produttore e musicista Dardust, quest’anno il ruolo sarà ricoperto da. L’artista ha già partecipato come ospite speciale nel 2016 ed è la quarta donna, dopo Carmen Consoli, Andrea Mirò e Madame, a dirigere il grande evento live dell’estate pugliese. Laporterà sul palco di Melpignano ledelleprotagoniste dei canti di, di protesta e d’amoretradizione popolare salentina. Al suo fianco il produttore musicale e ...

