Fiona May salta in scena con 'La prova contraria': "Razzismo? Ni…" (Di sabato 25 marzo 2023) Il salto, anche stavolta, è coraggioso e di qualità. L'ex lunghista Fiona May, 53 anni, è protagonista stasera (sabato 25 marzo) al teatro Jenco di Viareggio del thriller La prova contraria. Una scelta che le permette di scrollarsi di dosso la perenne etichetta di campionessa sportiva per mostrare una donna poliedrica e matura. Anche se qualche fragilità resta. E sull'assenza di Razzismo in Italia, risponde con un cauto: "Ni". Classe 1969, Fiona May, una delle atlete più importanti nella storia dell'atletica italiana e non solo, è originaria di Slough, InghilterraCome si trova nel ruolo di attrice? "E' stato il regista Vittorio Sindoni a scoprirmi per la fiction 'Butta la luna'. Mi fece il primo provino e mi disse: 'Se un'attrice nata'. In effetti quell'esperienza è stato un successo e ancora oggi il pubblico segue le ...

