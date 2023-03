Fiction Rai 2023/2024: da Mameli e Leopardi a Ferilli e (si spera) Montalbano. Ecco i prossimi progetti (Di sabato 25 marzo 2023) Leonardo Maltese sarà Giacomo Leopardi (foto Instagram dell'attore) Nella prossima stagione tv 2023/2024 la Fiction sarà ancora una volta il perno della Rai, tra nuovi titoli e personaggi già noti al telespettatore. Le serie in programma riporteranno al centro dell’attenzione l’identità italiana, muovendosi nel doppio binario del passato (quindi la storia) e del presente (la realtà). “Due temi diversi ma sempre a confronto, come in uno specchio, che vengono affrontati attraverso i period drama e le serie contemporanee. Non si deve aver paura di andare indietro nel tempo, perché se le vicende del passato vengono raccontate in modo brillante possono essere apprezzate dal pubblico e arrivare anche ai giovani, che spesso rifuggono dalla cultura” dichiara al Giornale la direttrice di Rai Fiction, ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 25 marzo 2023) Leonardo Maltese sarà Giacomo(foto Instagram dell'attore) Nella prossima stagione tvlasarà ancora una volta il perno della Rai, tra nuovi titoli e personaggi già noti al telespettatore. Le serie in programma riporteranno al centro dell’attenzione l’identità italiana, muovendosi nel doppio binario del passato (quindi la storia) e del presente (la realtà). “Due temi diversi ma sempre a confronto, come in uno specchio, che vengono affrontati attraverso i period drama e le serie contemporanee. Non si deve aver paura di andare indietro nel tempo, perché se le vicende del passato vengono raccontate in modo brillante possono essere apprezzate dal pubblico e arrivare anche ai giovani, che spesso rifuggono dalla cultura” dichiara al Giornale la direttrice di Rai, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... micene_return : @falcions85 @reese_86 Appunto, è il segreto di Pulcinella lo scaldapubblico, ma va nascosto ?? Altro esempio, una s… - VigilanzaT : @1vs100tw il crollo delle Fiction non è in questo caso imputabile al 'king degli ascolti' ma alla 'queen di Rai Fic… - icarvsplume : RT @yosoyelfanal: #GabriellaPession sta scrivendo una serie tv su una madre single per Rai Fiction (ANSA) #AscoltiTv - 1vs100tw : @VigilanzaT Il king degli ascolti e i suoi invidiatissimi record ???????? Rai fiction battuta da Fiction Mediaset Va… - PCuratola : il Gattopardo da Visconti a Netflix; fiction Rai, Tinto Brass e molto piú -