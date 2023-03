Felicissima Sera | Pio e Amedeo meglio del solito | Le pillole de La Velenosa

(Di sabato 25 marzo 2023) Ammetto con sincerità che Pio enon mi fanno ridere. Non mi piacciono e fanno un tipo di comicità che non mi diverte. Ieriperò come faccio sempre per i nuovi programmi che iniziano ho guardato la prima puntata diall inclusive. Devo dire che mi ha sorpreso piacevolmente. Certo dire che è un programma nelle mie corde, che seguirei con piacere no, ma rispetto alle edizioni passate si sono fatti dei passi avanti. Prima di tutto ho trovato il tutto meno volgare e non è poco perché la loro comicità si basa soprattutto su quella cosa, appunto la volgarità. Ora, non so se la nuova linea presa da Mediaset per il GF Vip abbia coinvolto anche loro, o se sia stata una loro idea ma sicuramente lo show ne ha giovato. I comici hanno giocato molto sul fatto che in TV non si possa più dire nulla e che sia ...

Venerdì 24 marzo è andata in onda in prima serata su Canale 5 la prima puntata di, il nuovo show di Pio e Amedeo: tra gli ospiti della serata c'era anche Michelle Hunziker che si è ...Pio e Amedeo, per l'esordio di venerdí 24 marzo di '- All Inclusive', si sono subito giocati il loro asso nella manica: l'intervista a Silvia Toffanin. Il sospetto, però, a onor del vero è più di un sospetto, è che la chiacchierata sia ...Ma così, per educazione", ha confessato la Hunziker ospite dia Pio e Amedeo, che le chiedevano conto di come fossero state le cose con il suo ex "nei momenti di singletudine". ...

Pio e Amedeo, per l'esordio di venerdí 24 marzo di "Felicissima Sera – All Inclusive", si sono subito giocati il loro ...