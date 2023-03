Felicissima sera | buon inizio per Pio e Amedeo | è il programma più visto della serata

(Di sabato 25 marzo 2023) Pio e, dopo due anni dalla prima edizione, sono tornati con il loro, lo show in primata su Canale 5 che andrà in onda per tre settimane. La prima puntata del, andata in onda venerdì 24 marzo, è stata seguita da 2.794.000 telespettatori per uno share del 19,48%, superando la concorrenza di Rai 1 che trasmetteva ildi Loretta Goggi, Benedetta Primavera, seguito da 2.481.000 spettatori pari al 15.8% di share. Silvia Toffanin primo ospite delPio ehanno aperto ilinterpretando la canzone di Marco Mengoni, Essere umani, e hanno lanciato dei messaggi a favore dell'inclusività, giustificando il nome di questa seconda edizione,...

Chiara Ferragni umiliata da Pio e Amedeo . Il duo comico che ha condotto la prima puntata di questa nuova stagione di '' ha messo nel mirino l'influencer protagonista dell'ultimo Sanremo. Ricorderete tutti la scritta sull'abito 'Pensati libera'. Pio e Amedeo l'hanno usata per prendere in giro la ...Pio e Amedeo non hanno usato giri di parole e come sempre nel loro '' sono stati diretti e hanno messo nel mirino parecchi vip. Tra gli ospiti in studio c'era anche Gigi D'Alessio, uno dei cantanti più apprezzati dal pubblico. Quando si è presentato ...- All Inclusive (Canale Cinque) di Pio e Amedeo conquista la prima serata ma non sfonda: lo show ha raggiunto 2.8 milioni di utenti e uno share pari al 19.5%. Benedetta Primavera (Rai ...

Quarantasei anni e non sentirli: Michelle Hunziker, bella e solare più che mai, sale sul palco di "Felicissima sera" e incanta tutti. Accolta dai padroni di casa Pio e Amedeo, la showgirl svizzera ...