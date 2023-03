Federica Andreani, chi è la cantante di Amici 22: età, di dov’è, fidanzato, inediti, Instagram (Di sabato 25 marzo 2023) Torna, come ogni anno, l’appuntamento con Amici, il talent show di Canale 5 più amato e seguito di sempre. Alla conduzione Maria De Filippi, che è pronta ad accogliere nella ‘casetta’ nuovi allievi, tra cantanti e ballerini. Tra di loro anche la giovanissima Federica Andreani. Che ha deciso di lavorare con Arisa, lei che era stata scelta anche da Lorella Cuccarini. E che, dopo tante sfide e tante gare, ha finalmente ottenuto la maglia del Serale. La passione per la musica di Federica Andreani Federica Andreani da settembre è ufficialmente una nuova allieva di Amici 22, è riuscita a conquistarsi il banco e l’ambita maglia. Sappiamo che ha 24 anni (classe 1998), vive a Roma, lavora come parrucchiera ed è autodidatta. Ama praticare box, ha conquistato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 marzo 2023) Torna, come ogni anno, l’appuntamento con, il talent show di Canale 5 più amato e seguito di sempre. Alla conduzione Maria De Filippi, che è pronta ad accogliere nella ‘casetta’ nuovi allievi, tra cantanti e ballerini. Tra di loro anche la giovanissima. Che ha deciso di lavorare con Arisa, lei che era stata scelta anche da Lorella Cuccarini. E che, dopo tante sfide e tante gare, ha finalmente ottenuto la maglia del Serale. La passione per la musica dida settembre è ufficialmente una nuova allieva di22, è riuscita a conquistarsi il banco e l’ambita maglia. Sappiamo che ha 24 anni (classe 1998), vive a Roma, lavora come parrucchiera ed è autodidatta. Ama praticare box, ha conquistato ...

