Falso in bilancio, stipendi, carta Covisoc: Juve, una settimana di fuoco. Ed è solo l'inizio (Di sabato 25 marzo 2023) La quiete prima della tempesta. All'uscita della galleria del weekend, sono almeno tre i momenti chiave della stagione che fuori dal campo aspettano la Juventus nella settimana che viene. Appuntamenti ... Leggi su gazzetta (Di sabato 25 marzo 2023) La quiete prima della tempesta. All'uscita della galleria del weekend, sono almeno tre i momenti chiave della stagione che fuori dal campo aspettano lantus nellache viene. Appuntamenti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Gli atti irrilevanti sono: #Dybala che dice non mi hanno pagato #Mandragora-#Udinese con falso in bilancio… - ZZiliani : PENSIERINO DELLA SERA In pratica è successo questo: la Procura di Torino ha detto al nuovo CdA, occhio ad approvare… - ZZiliani : @AlbertiGinca I PM scrivono che in due bilanci su tre, quelli chiusi a giugno 2020 e a giugno 2022, è stato fatto f… - biancunivuro : RT @Pasky973: Ho un sogno nel cuore... #Giraudo vince la sua battaglia alla corte Europea... Si riaprirà #Farsopoli... Restituzione dei 2 s… - sportli26181512 : Falso in bilancio, stipendi, carta Covisoc: Juve, una settimana decisiva. Ed è solo l’inizio: Falso in bilancio, st… -