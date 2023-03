Falso contratto energia elettrica: denunciata 25enne (Di sabato 25 marzo 2023) Attiva un contratto Falso per l’energia elettrica ad un malcapitato di Mercogliano, denunciata una 25enne della provincia di Napoli Falso contratto per la fornitura di energia elettrica. I Carabinieri della Stazione di Mercogliano hanno denunciato in stato di libertà una 25enne della provincia di Napoli per “Truffa” e “Sostituzione di persona”. L’indagine è partita dalla denuncia presentata dalla vittima, che qualche giorno fa aveva ricevuto una comunicazione di pagamenti in merito alla fornitura elettrica. La bolletta giungeva da una società con la quale non aveva stipulato alcun contratto. Le verifiche che hanno svelato la procedura irregolare alla base ... Leggi su puntomagazine (Di sabato 25 marzo 2023) Attiva unper l’ad un malcapitato di Mercogliano,unadella provincia di Napoliper la fornitura di. I Carabinieri della Stazione di Mercogliano hanno denunciato in stato di libertà unadella provincia di Napoli per “Truffa” e “Sostituzione di persona”. L’indagine è partita dalla denuncia presentata dalla vittima, che qualche giorno fa aveva ricevuto una comunicazione di pagamenti in merito alla fornitura. La bolletta giungeva da una società con la quale non aveva stipulato alcun. Le verifiche che hanno svelato la procedura irregolare alla base ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuliaTamagnin1 : RT @GiuliaTamagnin1: #truffa ATTENZIONE: al telefono sì spacciano per la ditta aspirapolvere FOLLETTO - VORWERK e cercano di obbligare ad… - GiuliaTamagnin1 : #truffa ATTENZIONE: al telefono sì spacciano per la ditta aspirapolvere FOLLETTO - VORWERK e cercano di obbligare… - ReStef72 : @GoalItalia Vorrei intervenire in una delle tue trasmissioni al riguardo. Conduco da 27 anni il investigazioni fin… - ReStef72 : @LGramellini @willy_signori Vorrei intervenire in una delle tue trasmissioni al riguardo. Conduco da 27 anni il in… - ReStef72 : @pisto_gol Vorrei intervenire in una delle tue trasmissioni al riguardo. Conduco da 27 anni il investigazioni fina… -

Maternità surrogata. Ricci Sargentini: "È il contrario dell'autodeterminazione" ...pretende di registrarla all'anagrafe a nome di entrambi i genitori ma questo rappresenta un falso ... A seconda delle tipologie di contratto, inoltre, ad alcune donne viene dato un supporto psicologico ... Toxoplasmosi: in calo gli anticorpi. Allerta per immunodepressi e donne in gravidanza ...paura 'Oggi in Italia solo il 30 percento delle donne durante la prima gravidanza ha già contratto ... occorre sfatare il falso mito di non poter vivere con un gatto durante la gravidanza. Il cane a ... Vite che non sono la nostra Mohamed Abrini che firma il contratto d'affitto del nuovo appartamento in cui trasferirsi con la ... Si dice che ciò che non uccide renda più forti, e se questo motto è falso per i sopravvissuti, tutti ... ...pretende di registrarla all'anagrafe a nome di entrambi i genitori ma questo rappresenta un... A seconda delle tipologie di, inoltre, ad alcune donne viene dato un supporto psicologico ......paura 'Oggi in Italia solo il 30 percento delle donne durante la prima gravidanza ha già... occorre sfatare ilmito di non poter vivere con un gatto durante la gravidanza. Il cane a ...Mohamed Abrini che firma ild'affitto del nuovo appartamento in cui trasferirsi con la ... Si dice che ciò che non uccide renda più forti, e se questo motto èper i sopravvissuti, tutti ... Mercogliano (AV) - Falso contratto per la fornitura di energia elettrica ... Bassa Irpinia Centrale del falso scoperta dai Carabinieri nel Casertano dove è stata scoperta la centrale del falso con numerose carte di identità elettroniche e tessere sanitarie contraffatte, usare per contratti di finanziamento. È così scattato l'arresto del 43enne. Falso contratto per l’energia elettrica: 25enne denunciata È stata denunciata per truffa dopo aver fornito un falso contratto per la fornitura di energia elettrica: denunciata a piede libero una 25enne napoletana, accusa anche di sostituzione di persona a ... dove è stata scoperta la centrale del falso con numerose carte di identità elettroniche e tessere sanitarie contraffatte, usare per contratti di finanziamento. È così scattato l'arresto del 43enne.È stata denunciata per truffa dopo aver fornito un falso contratto per la fornitura di energia elettrica: denunciata a piede libero una 25enne napoletana, accusa anche di sostituzione di persona a ...