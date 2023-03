Falsa cieca percepisce la pensione di invalidità per 15 anni (Di sabato 25 marzo 2023) Per 15 anni ha percepito la pensione di invalidità per "cecità assoluta", ma ci vedeva benissimo. I carabinieri di Gioia Tauro hanno documentato che era una Falsa cieca. La donna di 48 anni, come ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 25 marzo 2023) Per 15ha percepito ladiper "cecità assoluta", ma ci vedeva benissimo. I carabinieri di Gioia Tauro hanno documentato che era una. La donna di 48, come ...

