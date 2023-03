Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : “Miracolo” a Gioia Tauro: era cieca ma faceva la spesa e messaggiava col cellulare. Arrestata falsa invalida… - corrierelamezia : Falsa cieca per 15 anni, denunciata dai carabinieri e indagati due medici - - TgrRai : RT @TgrRaiCalabria: Furbetta scoperta dai carabinieri di Gioia Tauro. Usa smartphone e firma documenti ma per 15 anni ha ricevuto la pensio… - Moixus1970 : RT @agenzia_nova: Falsa cieca beccata a usare lo smartphone senza difficoltà: ha percepito oltre 200 mila euro dallo Stato - agenzia_nova : Falsa cieca beccata a usare lo smartphone senza difficoltà: ha percepito oltre 200 mila euro dallo Stato -

per 15 anni, incassando illecitamente nell'arco dello stesso periodo la pensione relativa alla sua invalidità. È la vicenda scoperta dai carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, che hanno denunciato in stato di libertà una donna, 48enne del posto, pensionata, per truffa aggravata e continuata ai danni dello Stato, gravemente indiziata di aver percepito la pensione di invalità riservata a chi è affetto da "cecità assoluta".

Falsa cieca a Gioia Tauro: scoperta dopo aver intascato oltre 200 mila euro. Indagati 2 medici VIDEO Gazzetta del Sud - Edizione Reggio Calabria

(ANSA) - GIOIA TAURO, 25 MAR - Falsa cieca per 15 anni, incassando illecitamente nell'arco dello stesso periodo la pensione relativa alla sua invalidità. È la vicenda scoperta dai carabinieri della ...A risultare indagati, anche i due medici che, in diverse circostanze, avrebbero certificato l’invalidità della donna: i reati contestati, quello di truffa aggravata e continuata ai danni dello Stato, ...