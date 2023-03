Fabbrica di cioccolato esplode in Pennsylvania | 2 morti e 9 dispersi

(Di sabato 25 marzo 2023) Due persone sono morte e nove sono disperse a causa di una forte esplosione avvenuta ieri pomeriggio in unadia West Reading, in, Usa. Lo stabile è completamente distrutto e i media locali danno notizia di diversi feriti, alcuni dei quali sono già stati dimessi dagli ospedali. Il capo della polizia L'articolo proviene da Inews24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Due persone sono morte e nove sono disperse a causa di un'esplosione che ha distrutto una fabbrica di cioccolato a… - RaiNews : Negli Usa esplode una fabbrica di cioccolato, 2 morti e 9 dispersi - ErmannoTromboni : RT @elisamariastel1: Due persone morti e nove dispersi dopo l'esplosione della fabbrica di cioccolato negli Stati Uniti. Ha stato Wagner h… - ILMARCHESE__ : RT @elisamariastel1: Due persone morti e nove dispersi dopo l'esplosione della fabbrica di cioccolato negli Stati Uniti. Ha stato Wagner h… - NazzarenoMi : RT @elisamariastel1: Due persone morti e nove dispersi dopo l'esplosione della fabbrica di cioccolato negli Stati Uniti. Ha stato Wagner h… -

Un'esplosione in unadia West Reading, nello Stato americano della Pennsylvania, ha causato la morte di due persone, mentre otto sono state portate in ospedale e altre nove risultano al momento ...Almeno due persone sono state uccise, e nove sarebbero poi i dispersi, a seguito di una devastante esplosione avvenuta all'interno di unadidella Pennsylvania. Lo stabilimento interessato dalla deflagrazione, ripresa dalle videocamere di sicurezza, è quello della RM Palmer Company. Ci sono anche otto persone ferite, ...Grave incidente nello stato della Pennsylvania : una interadiè andata distrutta a causa di un' esplosione che ha fatto crollare lo stabile. Il bilancio delle vittime e dei feriti non è ancora definitivo, ma si contano già due morti , nove ...

Fabbrica di cioccolato esplode in Pennsylvania: morti e feriti, l'edificio si è spostato di alcuni metri Virgilio Notizie

Un’esplosione in una fabbrica di cioccolato a West Reading, in Pennsylvania, ha ucciso almeno due persone. Numerosi i feriti (le autorità hanno riferito che otto persone sono state portate ...Almeno due persone sono state uccise, e nove sarebbero poi i dispersi, a seguito di una devastante esplosione avvenuta all’interno di una fabbrica di cioccolato della Pennsylvania. Lo stabilimento ...