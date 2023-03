F1, Piquet multato per commenti razzisti e omofobi nei confronti di Hamilton (Di sabato 25 marzo 2023) Nelson Piquet, tre volte campione del mondo di Formula 1, è stato multato dai tribunali brasiliani per una somma equivalente a 885.000 euro: ciò a causa di alcuni commenti controversi fatti su Lewis Hamilton. Nel novembre 2021, l’ex pilota brasiliano ha usato un termine razzista per riferirsi all’incidente del campione britannico con Max Verstappen – per giunta compagno di sua figlia Kelly – al GP di Gran Bretagna di qualche mese prima. Poco dopo, Piquet aveva usato ancora espressioni razziste e omofobe per descrivere la sconfitta di Hamilton contro Nico Rosberg nel campionato 2016. La causa era stata intentata da quattro associazioni per i diritti umani, una delle quali chiedeva risarcimenti fino a 10 milioni di real, il doppio di quanto gli è stato comminato. Il giudice Pedro Matos ... Leggi su sportface (Di sabato 25 marzo 2023) Nelson, tre volte campione del mondo di Formula 1, è statodai tribunali brasiliani per una somma equivalente a 885.000 euro: ciò a causa di alcunicontroversi fatti su Lewis. Nel novembre 2021, l’ex pilota brasiliano ha usato un termine razzista per riferirsi all’incidente del campione britannico con Max Verstappen – per giunta compagno di sua figlia Kelly – al GP di Gran Bretagna di qualche mese prima. Poco dopo,aveva usato ancora espressioni razziste e omofobe per descrivere la sconfitta dicontro Nico Rosberg nel campionato 2016. La causa era stata intentata da quattro associazioni per i diritti umani, una delle quali chiedeva risarcimenti fino a 10 milioni di real, il doppio di quanto gli è stato comminato. Il giudice Pedro Matos ...

