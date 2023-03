F1: 'caso Hamilton'; Nelson Piquet condannato per razzismo (Di sabato 25 marzo 2023) Nelson Piquet è stato condannato in primo grado a pagare un risarcimento di 5 milioni di reais - al cambio quasi 900mila euro - per commenti razzisti e omofobi contro il sette volte campione del mondo ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 25 marzo 2023)è statoin primo grado a pagare un risarcimento di 5 milioni di reais - al cambio quasi 900mila euro - per commenti razzisti e omofobi contro il sette volte campione del mondo ...

