Europei Under 19: l'Italia pareggia con la Slovenia (Di sabato 25 marzo 2023) Dopo la splendida vittoria contro la Germania (3-2), gli Azzurrini nella seconda partita della fase élite del campionato europeo che... Leggi su calciomercato (Di sabato 25 marzo 2023) Dopo la splendida vittoria contro la Germania (3-2), gli Azzurrini nella seconda partita della fase élite del campionato europeo che...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Europei Under 19: l'Italia pareggia con la Slovenia: Dopo la splendida vittoria contro la Germania (3-2), gli Azzur… - infoitsport : Serbia-Italia Under 21 0-2: doppietta di Mulattieri nell'amichevole in vista degli Europei - sportli26181512 : Serbia-Italia Under 21 0-2: doppietta di Mulattieri nell'amichevole in vista degli Europei: Gli Azzurrini battono i… - messina_oggi : Doppietta di Mulattieri, l’Under 21 azzurra vince in SerbiaBACKA TOPOLA (SERBIA) (ITALPRESS) - Termina con un succe… - sportli26181512 : LIVE Under 21, Serbia-Italia dalle 18: L'Italia Under 21 del ct Paolo Nicolato è di scena in amichevole contro la S… -