Europei di Karate, Michele Martina si riprende l’oro nel kumite (Di sabato 25 marzo 2023) Guadalajara – Torna l’oro che Michele aveva tanto atteso e lo ha fatto a Guadalajara nel peso degli 84 kg del kumite. Durante le finali in corso al Campionato Europeo 2023 di Karate, l’Azzurro ha vinto il titolo e fa bis in carriera. Splendida la finale di Martina contro il vicecampione in carica. Con i colori della Nazionale e quelli delle Fiamme Oro, Michele scrive ancora la storia. Già campione mondiale a squadre, ottenuto nel 2021, Michele aggiunge un alloro prezioso in bacheca, accanto a quello messo al collo nel 2018. (foto@fijlkam) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Il Faro online – Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 marzo 2023) Guadalajara – Tornacheaveva tanto atteso e lo ha fatto a Guadalajara nel peso degli 84 kg del. Durante le finali in corso al Campionato Europeo 2023 di, l’Azzurro ha vinto il titolo e fa bis in carriera. Splendida la finale dicontro il vicecampione in carica. Con i colori della Nazionale e quelli delle Fiamme Oro,scrive ancora la storia. Già campione mondiale a squadre, ottenuto nel 2021,aggiunge un alloro prezioso in bacheca, accanto a quello messo al collo nel 2018. (foto@fijlkam) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Il Faro online – Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... manuluzi : Sto guardando con i commenti tecnici di mia figlia gli europei di #Karate, categorie #para: una bravura di tutti gl… - lattuga99 : Medaglia d'Argento per Veronica Brunori nel kumite femminile -55kg agli Europei di karate di Guadalajara (Spagna)??… - lattuga99 : Medaglia d'Oro per Michele Martina nel kumite maschile -84kg agli Europei di karate di Guadalajara (Spagna)??????… - lattuga99 : In questi giorni ci sono stati gli Europei di karate in Spagna, che si concluderanno oggi e domani con le finali. S… - _ITALIACHEVINCE : RT @FijlkamOfficial: Europei: le squadre di kumite in finale per il bronzo. Nel parakarate c’è la medaglia di Di Cocco, mentre Belotti e Al… -

Castelfranco, Busato in finale dell'Europeo di Karate CASTELFRANCO - Sta per scoccare l'ora di Mattia Busato ai Campionati europei 2023 di karate a Guadalajara (Spagna). Sabato 25 marzo, a partire dalle ore 18, il portacolori del CS Esercito, che vive a Castelfranco Veneto e si allena nelle strutture della Germinal Sport ... Sabato Rai Sport, (Web e Play) 25 Marzo 2023, diretta Pattinaggio, Sci di Fondo, Rugby, Volley ...00 - Rai Play 2 ( GUARDA LA DIRETTA ) Karate: Europei - 1a giornata Finali oro (diretta) da Guadalajara [Spagna] Telecronaca: Giulio Guazzini e Viviana Bottaro ore 13:00 - Rai Play ( GUARDA LA ... Europeo Karate: Azzurri conquistano accesso a 13 finali Ottimo Campionato Europeo a Guadalajara per l' Italia nel Karate. Gli atleti azzurri hanno conquistato l'accesso a 13 finali (5 per l'oro e 8 per il bronzo), alle quali si aggiungono quelle nel parakarate , la competizione continentale riservata ad atleti ... CASTELFRANCO - Sta per scoccare l'ora di Mattia Busato ai Campionati2023 dia Guadalajara (Spagna). Sabato 25 marzo, a partire dalle ore 18, il portacolori del CS Esercito, che vive a Castelfranco Veneto e si allena nelle strutture della Germinal Sport ......00 - Rai Play 2 ( GUARDA LA DIRETTA )- 1a giornata Finali oro (diretta) da Guadalajara [Spagna] Telecronaca: Giulio Guazzini e Viviana Bottaro ore 13:00 - Rai Play ( GUARDA LA ...Ottimo Campionato Europeo a Guadalajara per l' Italia nel. Gli atleti azzurri hanno conquistato l'accesso a 13 finali (5 per l'oro e 8 per il bronzo), alle quali si aggiungono quelle nel parakarate , la competizione continentale riservata ad atleti ... Europei karate: per Terryana D'Onofrio doppia finale La Siritide Castelfranco, Busato in finale dell'Europeo di Karate CASTELFRANCO - Sta per scoccare l’ora di Mattia Busato ai Campionati europei 2023 di karate a Guadalajara (Spagna). Sabato 25 marzo, a partire dalle ore 18, il portacolori del CS Esercito, che vive a ... Europeo Karate: Azzurri conquistano accesso a 13 finali Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ... CASTELFRANCO - Sta per scoccare l’ora di Mattia Busato ai Campionati europei 2023 di karate a Guadalajara (Spagna). Sabato 25 marzo, a partire dalle ore 18, il portacolori del CS Esercito, che vive a ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...