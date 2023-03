Europa, Conte: “Speriamo ci siano decisi passi in avanti sulla migrazione. Si riattiva Patto Stabilità, no a regole che soffocano economia” (Di sabato 25 marzo 2023) “Un grande tema su cui richiamo l’attenzione è il Patto di Stabilità e crescita, si riattiverà. Per noi come per l’Europa intera è una grande sfida. Dobbiamo assolutamente evitare che vengano riattivate regole che soffocano le economie, soffocano lo sviluppo sociale e sostenibile dei nostri sistemi. Dobbiamo avere politiche espansive con lo scorporo di investimenti qualificanti in direzione dell’innovazione digitale, della transizione ecologica e dello sviluppo sociale”. Lo ha detto a Matera il leader del movimento 5 stelle Giuseppe Conte. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) “Un grande tema su cui richiamo l’attenzione è ildie crescita, si riattiverà. Per noi come per l’intera è una grande sfida. Dobbiamo assolutamente evitare che venganotechele economie,lo sviluppo sociale e sostenibile dei nostri sistemi. Dobbiamo avere politiche espansive con lo scorporo di investimenti qualificanti in direzione dell’innovazione digitale, della transizione ecologica e dello sviluppo sociale”. Lo ha detto a Matera il leader del movimento 5 stelle Giuseppe. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

