Eurolega | l’Olimpia Milano vince ancora e tiene vivo il sogno Playoff

(Di sabato 25 marzo 2023) Sì, è tutto vero.ha vinto l’ottava partita nelle sue ultime nove apparizioni ine ora vuole credere nell’accesso ai. In serata, infatti, i meneghini hanno regolato il Bayern Monaco grazie ad un primo quarto da favola ed un secondo tempomigliore. Punteggio finale di 99-74 per i ragazzi di ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportmediaset : Eurolega: l’Olimpia Milano stende il Bayern, tonfo Bologna contro il Real Madrid #basket - biscone69 : RT @Francodibiaso: Ne Milan,ne Inter, ma l'Olimpia ha battuto il Bayern.?????? #olimpiamilano #eurolega - Francodibiaso : Ne Milan,ne Inter, ma l'Olimpia ha battuto il Bayern.?????? #olimpiamilano #eurolega - _ITALIACHEVINCE : l’Olimpia Milano sconfigge il Bayern Monaco in Eurolega e tiene vive le speranze playoff! - Fprime86 : RT @sportmediaset: Eurolega: l’Olimpia Milano stende il Bayern, tonfo Bologna contro il Real Madrid #basket -

Milano continua la sua rimonta in: la squadra di Messina ha travolto al Forum d'Assago il Bayern Monaco, firmando la sua ottava vittoria nelle ultime nove partite della massima ......Milano fa un altro passettino verso'ottavo posto in. ... ma è'unico vantaggio della serata concesso dall', che nel ......per la trentesima giornata della regular season dell'...DELLA COMPETIZIONE La cronaca - Fin dai primi minuti della partita'...La cronaca - Fin dai primi minuti della partitalavora ...