Eurolega, Ettore Messina: "Milano, Pensiamo una gara alla volta"

L'Olimpia Milano sta costruendo un'impresa che fino a gennaio pareva ormai impossibile. Grazie al successo di ieri contro il Bayern Monaco, la squadra biancorossa si è definitivamente rilanciata nella rincorsa ai playoff di Eurolega. La gara conclusa con un 99-74 che è stata una vera e propria dimostrazione di forza e concentrazione. Coach Ettore Messina però lascia andare le tensioni e chiede di pensare una partita alla volta.

Non si è scomposto minimamente in sala stampa Ettore Messina dopo il grande successo contro il Bayern Monaco. L'allenatore dell'Olimpia Milano ha commentato la vittoria mantenendo i piedi per terra e invitando la squadra a concentrarsi sul prossimo impegno.

