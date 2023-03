Euro 2024 | Spagna a valanga sulla Norvegia di Solbakken

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... footmercato : L'Angleterre favorite de l'Euro 2024 ? ?? - Azzurri : 3??0?? #Azzurri convocati dal Ct #Mancini per le gare di qualificazione ad #EURO2024 contro #Inghilterra e #Malta ??… - Fantacalcio : Qualificazioni Euro 2024, i risultati del 25 marzo - glooit : Calcio:Euro 2024; tris Spagna alla Norvegia, pari Croazia-Galles leggi su Gloo - SportRepubblica : Qualificazioni Euro 2024: la Spagna inizia con un tris alla Norvegia, il Galles ferma la Croazia al 93' -

In attesa della trasferta dell 'Italia di Mancini sul campo di Malta , le sfide di qualificazione agli europei del, hanno regalato gol, spettacolo ed emozioni. La Spagna di Morata (capitano) si è imposta 3 - 0 contro la Norvegia di Solbakken . L'attaccante della Roma è entrato in campo ad un quarto d'ora ...La Spagna di Luis de La Fuente risponde alla Scozia (3 - 0 contro Cipro) e batte la Norvegia sempre 3 - 0 con doppietta di Joselu e il gol di Dani Olmo nel gruppo A delle qualificazioni a. Dopo il successo in trasferta della Turchia (2 - 1 all'Armenia), nel girone D, frenata della Croazia beffata dal Galles nel recupero, 1 - 1 il punteggio finale: al gol di Kramaric ha ...L'unica squadra a tenere il passo della Svizzera nel Gruppo I delle qualificazioni astata la Romania. Dennis Man e compagni si sono presi i tre punti battendo in trasferta per 2 - 0 Andorra, mentre Israele e Kosovo si sono lasciate sull'1 - 1 a Tel - ...

Qualificazioni Europei 2024, i risultati in diretta LIVE: vincono Turchia e Svizzera Sky Sport

Sono 7 le partite disputate oggi per le qualificazioni a Euro 2024. Buone notizie per la Spagna, che batte 3-0 la Norvegia e festeggia l'esordio del nuovo ct De La Fuente nel migliore dei modi; la ...Ecco tutti i risultati della prima giornata dei gironi di A, D e I di Qualificazioni Euro 2024. Trionfo Romania, pari fra Israele e Kosovo.