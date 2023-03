Esplode la rabbia anarchica | tensione al corteo non autorizzato a Trastevere

(Di sabato 25 marzo 2023) Alcune decine di anarchici hanno manifestato in solidarietà con Alfredo Cospito con unche per oltre un'ora ha percorso le vie dia Roma. Il quartiere, dove erano presenti molti giovani per la movida e numerosi turisti a cena nei ristoranti, era presidiato da un ingente numero di uomini delle forze dell'ordine. Non sono mancati momenti di, ma non si sono registrati incidenti. Numerosi gli slogan contro il regime di carcere duro a cui è sottoposto Cospito e insulti alle forze dell'ordine e ai giornalisti. La manifestazione si è sciolta in piazza della Scala poco prima della mezzanotte.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : #Cospito Esplode la rabbia degli #anarchici Tensione al corteo non autorizzato a Trastevere #Roma #25marzo… - MauroMafaluca : IN FRANCIA FANNO LA RIVOLUZIONE, IN GRECIA E GERMANIA ESPLODE LA RABBIA. E GLI ITALIANI? A CASA… - mariarosaranza1 : IN FRANCIA FANNO LA RIVOLUZIONE, IN GRECIA E GERMANIA ESPLODE LA RABBIA. E GLI ITALIANI? A CASA - GranozioRanieri : IN FRANCIA FANNO LA RIVOLUZIONE, IN GRECIA E GERMANIA ESPLODE LA RABBIA. E GLI ITALIANI? A CASA… -

'In Francia fanno la Rivoluzione, in Greciala, pure nella ricca Germania scioperano. E gli italiani A casa sul divano a poltrire. In tutta Europa si susseguono manifestazioni contro il caro vita, scontri con la polizia per le ...1. FRANCIA,E VIOLENZE PROTESTE IN OLTRE 240 CITTÀ L'INFERNO DEI BLACK BLOC Estratto dell'articolo di Gaia Cesare per 'il Giornale' proteste contro la riforma delle pensioni a parigi 9 Situazione ...Rosso come lama anche l'amore. Una pagina nera che apre alla luce. Un foglio imbevuto di rosso come il fuoco. Un segno che sembra un graffio di luce. Una bomba che, non distrugge ma crea. Un colore ...

Governo salvo per un soffio: sì alla riforma delle pensioni. Esplode la rabbia Avvenire

La disperazione porta alla rabbia. I momenti di tensione vissuti in mattinata a via Verdi, davanti alla sede del consiglio comunale di Napoli, sono figli di anni di disagio sociale ed economico. I ...“Siamo una professione matura, da sempre accanto alle persone e capace di interloquire con chi decide. Abbiamo costruito un’Italia con più diritti, un’Italia in cui le persone sono più uguali. Siamo l ...