ESCLUSIVA IN ? Sabatini: «Inzaghi non unico problema! Conte impossibile. Sul VAR…» (Di sabato 25 marzo 2023) Sandro Sabatini ha parlato in un’intervista ESCLUSIVA su Inter-News.it. Con il noto giornalista abbiamo toccati diversi temi nerazzurri: dal rendimento altalenante dell’Inter alla gestione di Inzaghi. Poi ha detto la sua sulla decisione arbitrale in Inter-Juventus, e ha rilasciato un parere sull’eventuale ritorno di Conte e anche sulle prossime sfide in Coppa Italia e Champions League. Sabatini, anche secondo lei l’Inter in questa stagione sembra avere due facce: in alcune occasioni vediamo una squadra forte e unita in altre, invece, un gruppo nervoso e privo di stimoli. Lei è d’accordo con quest’interpretazione? Se sì, dove pensa si possa individuare l’origine del problema? Questa riflessione è comune e data dai risultati. Incidono molto le situazioni in sospeso che ci sono all’interno del club. Come, ... Leggi su inter-news (Di sabato 25 marzo 2023) Sandroha parlato in un’intervistasu Inter-News.it. Con il noto giornalista abbiamo toccati diversi temi nerazzurri: dal rendimento altalenante dell’Inter alla gestione di. Poi ha detto la sua sulla decisione arbitrale in Inter-Juventus, e ha rilasciato un parere sull’eventuale ritorno die anche sulle prossime sfide in Coppa Italia e Champions League., anche secondo lei l’Inter in questa stagione sembra avere due facce: in alcune occasioni vediamo una squadra forte e unita in altre, invece, un gruppo nervoso e privo di stimoli. Lei è d’accordo con quest’interpretazione? Se sì, dove pensa si possa individuare l’origine del problema? Questa riflessione è comune e data dai risultati. Incidono molto le situazioni in sospeso che ci sono all’interno del club. Come, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DavideIN22 : RT @internewsit: ESCLUSIVA IN - Sabatini: «Inzaghi non unico problema! Conte impossibile. Sul VAR...» - - INTER291103 : RT @internewsit: ESCLUSIVA IN - Sabatini: «Inzaghi non unico problema! Conte impossibile. Sul VAR...» - - Sandro01167331 : RT @internewsit: ESCLUSIVA IN - Sabatini: «Inzaghi non unico problema! Conte impossibile. Sul VAR...» - - internewsit : ESCLUSIVA IN - Sabatini: «Inzaghi non unico problema! Conte impossibile. Sul VAR...» - -