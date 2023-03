Eros Ramazzotti e la Hunziker, "sesso da ex": la bomba che sconvolge Pio e Amedeo (Di sabato 25 marzo 2023) sesso con l'ex marito Eros Ramazzotti? Non poteva che finire in grande imbarazzo l'intervista di Michelle Hunziker a Felicissima Sera - All inclusive. Il grande ritorno di Pio e Amedeo su Canale 5 è all'insegna dell'irriverenza, a partire dal siparietto "Che intervista che fa", chiarissima presa per i fondelli a Fabio Fazio e alle sue "interviste senza domande" a Che tempo che fa. La showgirl si presta al gioco con la consueta autoironia e risponde (o almeno prova a farlo) alle domande sempre più maliziose e intime del duo comico pugliese. "Qual è il segreto di questa amicizia?", chiedono Pio e Amedeo a Michelle a proposito dei rapporti più che cordiali con il suo ex marito, padre di Aurora Ramazzotti. "Ci vogliamo bene e stiamo diventando nonni”, ammette ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023)con l'ex marito? Non poteva che finire in grande imbarazzo l'intervista di Michellea Felicissima Sera - All inclusive. Il grande ritorno di Pio esu Canale 5 è all'insegna dell'irriverenza, a partire dal siparietto "Che intervista che fa", chiarissima presa per i fondelli a Fabio Fazio e alle sue "interviste senza domande" a Che tempo che fa. La showgirl si presta al gioco con la consueta autoironia e risponde (o almeno prova a farlo) alle domande sempre più maliziose e intime del duo comico pugliese. "Qual è il segreto di questa amicizia?", chiedono Pio ea Michelle a proposito dei rapporti più che cordiali con il suo ex marito, padre di Aurora. "Ci vogliamo bene e stiamo diventando nonni”, ammette ...

